Noël ou Black Friday : -25% de promotion sur TOUT le site Nike

C’est LA bonne nouvelle du jour, pour vous, lecteurs de Sportune qui aimaient le sport – on l’espère -, au moins autant que nous. Cette semaine de Black Friday reporté et à un mois de Noël, si le moment n’est pas à faire des cadeaux, on y comprend plus rien. Pour vous aider, non pas à choisir, mais à vous décider, on vous propose d’économiser 25% sur toute la plateforme en ligne Nike.

Une grosse économie offerte sur la plateforme Nike

Oui, oui, vous avez bien lu, 25% garantis en passant par ce lien, jusqu’au moment du paiement. Vous sera alors demandé si vous avez un code. Et bien sûr, nous vous le donnons : SHINE2020. Grâce à cela, le monde de l’équipementier américain s’ouvre à vous. Tee-shirts, baskets, survêtements, hoodies… Ou sinon des produits associés aux équipes sportives.

Un géant de l’équipement sportif

On rappelle que Nike est notamment le sponsor premium du Paris Saint-Germain, en France. Et à l’échelle de l’Europe, du FC Barcelone, de Liverpool ou de Chelsea. Sont également disponibles (quand les stocks ne sont pas épuisés, of course), des produits de l’association Jordan Brand avec le PSG. Et parce qu’il n’y a pas que le foot, Nike habille toutes les franchises de la NBA, des champions du tennis, à l’exemple de Rafael Nadal et plein d’autres clubs et athlètes, de différentes disciplines.

Une semaine pour profiter de l’offre avec Sportune

Tout se passe ici, à compter de ce mardi 24 novembre, jusqu’au 1er décembre au matin. Ce jour-là, passé 7h30, il sera trop tard !