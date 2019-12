PSG, OM, ASSE au top 10 des maillots les plus vendus de la saison (Foot.fr)

Noël est passé, la première moitié de la saison 2019-20 également, désormais les ventes de maillots de clubs de foot vont aller en diminuant, jusqu’à la sortie des prochaines collections. En France, quelles ont été les tendances de la deuxième moitié de 2019 ? Une majorité pour les tuniques du PSG et de l’OM. En toute logique devine-t-on, mais ici matérialisé par les données de la plateforme marchande Foot.fr, dans son top 10 des ventes sur l’exercice en cours.

PSG, OM et ASSE dans le top 10 des ventes sur Foot.fr

Paris devance Marseille et un peu plus loin l’ASSE, huitième, pour troisième club de la Ligue 1. Tout le reste est étranger et l’on mesure ici également, le pouvoir de séduction des deux phénomènes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C’est beaucoup grâce à eux que le FC Barcelone et la Juventus Turin talonnent le PSG et l’OM, en troisième et quatrième position. Cela n’est pas indiqué, mais l’on devine que l’Argentin et le Portugais sont ceux que le public demande le plus en flocage dans le dos.

Top des ventes de maillots en France entre mai et décembre 2019 ! https://t.co/r7jL4s6qS4 pic.twitter.com/yrPYE5qbAh — Foot.fr (@Boutiquefootfr) December 31, 2019

Plus d’un million de pièces vendues chaque saison par les gros clubs

Aucun chiffre sur les volumes de ventes n’est communiqué (ni les modèles les plus demandés entre domicile, extérieur et third). Les gros clubs d’Europe dépassent tous le million de pièces vendues par saison. Les données reportées dans le tweet ci-dessous ne sont qu’un indicateur parmi beaucoup d’autres, entre les ventes directement réalisées sur les sites de marques, celles des plateformes marchandes, d’autres via les clubs et, hors du digital, tous les détaillants physiques.