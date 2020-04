PSG – WTF le futur maillot pré-match PARIS pour 2021

C’est le site CulturePSG qui l’évoque le premier, plusieurs images de la tunique jointes, le futur maillot pré-match de Nike pour la saison 2020-21 du PSG. Ce n’est qu’une pièce que les joueurs de Thomas Tuchel porteront pour les échauffements précédents les rencontres à domicile. Mais à force de déployer des palettes graphiques et artistiques de plus en plus large et parfois excentrique, il n’est pas dit qu’un jour, l’idée se répande à des produits de plus grande importance. Comme les maillots officiels.

Un maillot pour les échauffements des joueurs du PSG

Entendons-nous bien, nous ne jugeons pas ici de la beauté esthétique de la tenue, chacun se fera son avi avec ce rouge et les mentions PARIS inscrites en répétitions, en fond. Avec le blanc du sponsor plaqué par-dessus, quitte à ce que l’association des deux soit discutable, les impératifs commerciaux dominent. Ce qui surprend sinon choque est que nous sommes à la frontière du football et de la mode et certains de ses écueils. Que les marques s’autorisent toutes les folies sur les collections de vêtements dédiées, soit. Moins sur des maillots. Celui là prête plus aux podiums de la fashion week, qu’aux terrains de football.

[Exclu] Le maillot pré-match domicile du #PSG pour la saison 2020/2021 en photo https://t.co/sKG2170uSe — CulturePSG (@CulturePSG) April 9, 2020

La tunique domicile sera plus iconique du club

Le maillot officiel qui l’accompagne s’annonce plus iconique du club. A chacun de se faire une idée. Il y a largement le temps pour cela car ce modèle ne devrait pas être dévoilée avant plusieurs semaines.