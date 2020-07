RC Lens : Le maillot third 2020-21 des Lensois révélé [OFFICIEL]

L’actualité s’intensifie sur le front des sorties des maillots de football, pour la saison 2020-21. EN Ligue 1, nous évoquions plus tôt dans la matinée la sortie des tuniques d’adidas pour le Stade Brestois, en voilà d’autres produites pour les joueurs du RC Lens. C’est le maillot third du club nordiste, pour accompagner son retour parmi l’élite du football français.

Le RC Lens portera un maillot third 2020-21 à majorité blanche

Il est blanc, avec une bande verticale, au centre, rouge et jaune ou, comme on dit dans les travées du stade Bollaert-Delelis : « sang et or ». On retrouve ces couleurs au niveau du col et en bout de chaque manche. Les sponsors sont ici imprimés en rouge, le logo du club est présent dans ces couleurs ordinaires. Ce maillot third, saison 2020-21 du RC Lens succède à la révélation du modèle extérieur, sorti il y a un peu plus d’un mois.