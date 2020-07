RC Lens prolonge d’une saison son sponsoring avec Lifebox

Le RC Lens annonce avoir prolongé d’une saison, ce jeudi 30 juillet, son partenariat avec lifebox, en tant que fournisseur officiel. Le sponsoring, entre le club promu en Ligue 1 et la société spécialisée dans la sécurité domestique, s’étendra jusqu’à la fin de l’exercice prochain. Il avait débuté au mois de février dernier.

Le RC Lens prolonge d’une saison avec Lifebox

En rempilant d’une saison avec les Sang et Or, Lifebox bénéficiera du même dispositif que précédemment. C’est à dire « d’une visibilité LED les soirs de matchs à Bollaert-Delelis, d’un dispositif digital complet et de places VIP pour les matchs de l’équipe professionnelle. La marque pourra également utiliser l’image du club pour ses futures communications (label « Fournisseur Officiel du RC Lens », logos, images collectives joueurs…). » Arnaud Pouille, Directeur Général du RC Lens, se félicite de cet accord : « Le Racing Club de Lens est heureux de renouveler son partenariat avec Lifebox pour une année. Nous sommes honorés par la confiance et la fidélité que Lifebox nous accorde en restant fournisseur officiel pour notre retour en Ligue 1 Uber Eats. »

Côté sponsoring, ça bouge beaucoup chez le promu en Ligue 1

Ce partenariat a été négocié par Sportfive, agence internationale de marketing sportif, qui collabore avec le RC Lens. Le promu a prolongé ou signé plusieurs contrats commerciaux (Data Talks et M2A) ou de sponsoring (Aushopping Noyelles sur la manche a prolongé jusqu’en 2022), depuis qu’il se sait de retour en Ligue 1. En 2019, en Ligue 2, les partenariats ont rapporté un peu plus de 3 millions d’euros au club nordiste. Cela devrait significativement gonfler, en fréquentant l’élite.