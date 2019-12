Real Madrid – A Ramos la plus chère, les nouvelles voitures sont arrivées

Deux fois dans une même année, mais une livrée par saison : après février dernier, les joueurs du Real Madrid ont reçu de nouvelles voitures de fonction, du constructeur Audi partenaire du club. Vous connaissez le principe, la marque allemande, en tant que constructeur officiel des Merengue fournit aux joueurs et au staff, un véhicule de sa gamme, pour couvrir les déplacements liés au foot durant tout l’exercice sportif.

Les nouvelles voitures de fonction ont été livrés aux joueurs du Real Madrid

Comme toujours, les Q7 et Q8 sont majoritaires, le premier est celui qu’ont choisi douze joueurs, parmi lesquels l’ex-Ballon d’or Luka Modric, le Gallois Gareth Bale ou Alphonse Areola qui devra céder pour certaines occasions, les clés de ses plus puissants bolides. Sept autres ont opté pour le plus gros Q8, Raphael Varane s’est tourné vers l’électrique e-tron (il est le seul de l’effectif) et Karim Benzema comme son coach Zinedine Zidane, vers de plus modestes, RS 3 Sportback.

Un prêt à plus de 2 millions pour Audi et la plus chère pour Sergio Ramos

Au total, l’ensemble des véhicules prêtés aux Madrilènes dépasse les 2 millions d’euros à l’achat. Dont plus de 100 000 que vaut l’ A8 50 TDI choisie par le capitaine Sergio Ramos. A la fin de la saison, les joueurs auront le choix entre rendre leur voiture ou la garder à un prix préférentiel, pour ceux qui le désirent. Découvrez les modèles des principaux joueurs dans le diaporama d’images ci-dessus.