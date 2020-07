Real Madrid : adidas dévoile les maillots 2020-21 des Merengue [OFFICIEL]

Les champions d’Espagne vont devoir remettre le couvert rapidement. A peine la saison de Liga achevée que la prochaine se précise, et ce vendredi les joueurs du Real Madrid reçoivent leurs habits de lumière puisqu’adidas dévoile les maillots, domicile et extérieur, de la saison 2020-21 des Merengue. Le club de Zidane et Benzema pour deux ambassadeurs de la marque allemande, est l’un des derniers grands d’Europe qui maintenait le suspense. Le voilà donc levé.

En blanc à domicile pour le Real Madrid

Avec du blanc pour dominante à domicile, pour la « Casa blanca », c’est tout ce qu’il y a de plus normal. Mais cette saison il s’accompagne de rose, qui sera la couleur première de la tunique extérieure. Sur ce maillot domicile, il est visible sur les côtés, par les trois bandes iconiques de l’équipementier. Le reste est plus classique, avec un col en V, et des sponsors (le logo d’adidas, plus Emirates le commanditaire principal du club), imprimés en bleu marine.

adidas a prévu un maillot rose pour les matches à l’extérieur

Pour le modèle « away », le rose domine donc. De haut en bas, du maillot aux chaussettes, il s’accompagne d’un bleu marine en couleur secondaire. Karim Benzema, en tant que tête d’affiche de la marque, est l’une des images associées à ces maillots que l’on verra sur les terrains d’Espagne et au-delà, tout au long de la saison qui débute.