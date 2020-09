Real Madrid : Le maillot de la Ligue des champions est sorti [OFFICIEL]

Avec un « motif baroque noir et gris sur le devant », ainsi que le dépeint adidas à la création du modèle, voilà donc dévoilé ce mercredi matin, le maillot third de la saison 2020-21 du Real Madrid. C’est à dire celui que les protégés de Zinedine Zidane porteront sur les pelouses de la prochaine Ligue des champions, dont ils compteront comme toujours, parmi les favoris.

Benzema et Marcelo pour la promo du maillot third du Real Madrid

Marcelo et Karim Benzema comptent pour deux des ambassadeurs choisis pour accompagner la sortie. Ce maillot s’inspire des carreaux Azulejo, visibles dans les rues de la capitale d’Espagne. Au noir et gris de la couleur de fond, s’ajoute du rose pour marquer les imprimés de l’équipementier, du logo du club et d’Emirates, en tant que sponsor central visible sur le devant. Egalement sur les trois bandes distinctives d’adidas, présentes sur les côtés en verticale.

Le col de ce maillot est en V, le short et les chaussettes qui l’accompagne sont en gris. Aussitôt sorti aussitôt disponible à la vente, dans tous les espaces du club, de l’équipementier ou des distributeurs partenaires.