Real Madrid : Voilà ce que serait le maillot domicile 2021-22. Pas banal…

Oui, le Real Madrid jouera en blanc, à domicile, la saison 2021-22 prochaine. A tout le moins, selon les premières rumeurs qui concernent la pièce. Du blanc, certes, mais teinté d’orange et de bleu, par petites touches sous formes de traits irréguliers, visibles au moins, sur la face avant. C’est ce que révèle Footy Headlines à sont sujet et ce que reproduit Esvaphane, en version mock-up ci-dessous.

Qui dit modèle domicile, dit tunique principale pour le collectif de Zinedine Zidane. Elle sera, selon nos le média anglais, un hommage à la Place de Cybèle, à Madrid, où les fans du Real se réunissent pour fêter les trophées majeurs de leur équipe favorite. Le orange devrait marquer les sponsors, d’adidas l’équipementier, qui produit ce maillot et d’Emirates, la compagnie aérienne. Et du orange aussi au niveau du col, ici proposé en version ronde.

Le bleu sinon, servira aux trois bandes iconiques de la marque allemande. Elles seraient sur ce maillot, située sur le haut, depuis le col en descendant le long des épaules, jusqu’aux manches. Ce bleu est supposé représenter l’eau de la fontaine de Cybèle, sur la place éponyme.

