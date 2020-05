Roland Garros 2020 reporté, mais des « échanges de légendes » quand même

La fin du mois de mai est chaque année un temps fort de la BNP, puisque le groupe bancaire est un sponsor historique du tennis en France et de son tournoi du Grand Chelem. Sauf en 2020, pour les raisons que l’on sait désormais, le tournoi de Roland Garros sera, au mieux reporté du 20 septembre au 4 octobre, au pire suivant l’évolution du virus et de la situation sanitaire dans le pays, tout bonnement annulé.

Pas d’échanges de raquettes, mais des conférences avec les champions de Roland-Garros

Néanmoins la BNP tient à occuper l’espace et rappeler que la pratique de la balle jaune n’est que partie remise, et qu’il y a dans l’attente, une autre manière d’échanger. Sans raquette ni sphère, mais à l’oral en visioconférence derrière des écrans. C’est la raison du concept « Echanges de Légendes », qui vise à rapprocher des personnalités illustres du tennis et du tournoi de la Porte d’Auteuil, avec le grand public. Pour cela ont été panifiés sur la page instagram de la « We are tennis » (ndlr, la brigade es tennis de la BNP), des rendez-vous réguliers, le temps de la quinzaine.

En live régulier sur les réseaux sociaux du compte « We are tennis » by BNP

Le premier s’est déroulé ce mardi soir, avec Martina Navratilova qui n’est rien de moins que la joueuse la plus titrée en double, à Roland-Garros. Qu’elle a aussi gagné deux fois en simple, parmi quelques lignes d’un palmarès relativement riche. Le prochain est fixé ce vendredi 29 mai, à 20h, avec l’ex-numéro un allemand, Boris Becker. Chris Evert, Marat Safin, John McEnroe, Ivan Lendl et Mary Pierce pour finir, seront également de la partie d’ici au dernier chapitre, le 9 juin à 20h.

Le programme des « échanges de légendes »

* 29 mai (20h) : Boris Becker (ancien N°1 mondial, ½ finaliste à Roland-Garros en 1989 et 1991)

* 2 Juin (20h) : Chris Evert (ancien N°1 mondial, 7 fois vainqueur à Roland-Garros en 2002)

* 3 juin (20h) : Marat Safin (ancien N°1 mondial, ½ finaliste à Roland-Garros en 2002)

* 4 juin (19h) : John McEnroe (ancien N°1 mondial, finaliste à Roland-Garros en 1984)

* 8 juin (20h) : Ivan Lendl (triple vainqueur de Roland-Garros en 1984, 1986 et 1987)

* 9 juin (20h) : Mary Pierce (vainqueur de Roland-Garros en 2000)