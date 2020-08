SCO Angers : Le maillot third Kappa 2020-21 est sorti [OFFICIEL]

Vert il est, et ça tombe bien, car ce samedi Angers reçoit l’AS Saint-Etienne, en match amical de préparation à l’exercice de Ligue 1. Il, c’est le maillot third 2020-21 de Kappa pour le SCO Angers. Le club l’a dévoilé ce samedi matin, sur les coups de 11h pétantes. Un peu plus d’un mois après la présentation des tuniques principales, pour les matches à domicile et extérieur, voilà le troisième jeu de maillot de la marque italienne, pour les joueurs de Stéphane Moulin.

Du Vert et blanc pour le maillot third du SCO Angers 2020-21

Ce maillot third sera porté dès ce samedi donc, pour le match contre les Verts (qui évolueront de fait dans une autre couleur), prévu à 17h. Le blanc est la couleur secondaire de la tenue, que portent à l’image, les joueurs : Thomas Mangani, Mateo Pavlović, Stéphane Bahoken, Sada Thioub ou Mathias Pereira Lage. Puisqu’il n’y a pas de coupes d’Europe pour Angers, cette saison, ce maillot third devrait être porté à l’occasion de matches de gala et/ou de rencontres de coupes nationales.