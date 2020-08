Le Villarreal CF devient sponsor du 12e mondial de tennis

Un club de football qui parraine un joueur de tennis n’est pas chose courante, de surcroît quand se réunissent, deux « marques » aussi fortes dans le monde du sport, que sont le Villarreal CF, club de la Liga espagnole et Roberto Bautista Agut, tennisman, actuellement douzième mondial. Les deux sont de la même province de Castelló, c’est la raison de son rapprochement initié par l’équipe nouvellement rejoint par Unai Emery.

Roberto Bautista Agut va jouer avec Villarreal sur le maillot

Ce sponsoring s’inscrit dans le cadre du projet Endavant Esports mené par le Villarreal CF, pour promouvoir les autres clubs sportifs et athlètes de la région, géographiquement située sous la Catalogne. Désormais, et jusqu’en 2022, Roberto Bautista Agut portera le badge du club sur la manche de ses tenues, à l’occasion de tous ses matches officiels, sur le circuit ATP. Et participera à des événements conjointement avec l’équipe du nord de Valence.

Anciennement pensionnaire des équipes de jeunes du Sous-marin jaune

« Roberto est l’athlète le plus important de la province de Castellón, l’un des meilleurs joueurs de tennis du monde, se félicite le président Fernando Roig, dans un communiqué relayé par l’ATP. Nous avons eu la possibilité de collaborer avec lui et pour Villarreal, c’est un honneur d’avoir quelqu’un comme un numéro 10, en tant qu’athlète autant que personne. » Il y a aussi entre Villarreal et Roberto Bautista Agut des affinités particulières, nées de la jeunesse de l’ex-numéro 9 mondial, quand il pratiquait le football à haut niveau, en même temps que le tennis. Il appartenait alors aux équipes de jeunes, du Sous-marin jaune. « Je suis lié au club depuis plus de vingt ans », puisqu’il lui ouvre aussi, les portes de ses infrastructures sportives et médicales, pour ses propres entraînements.