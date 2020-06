NBA 2020 – Classement des franchises les plus bankable pour les sponsors

Tant que le jeux est à l’arrêt (la reprise vient d’être ordonnée), mais les franchises NBA poursuivent leur existence, en faisant au mieux dans une situation mondiale inédite. Au mieux, c’est-à-dire en s’efforçant de conserver le lien avec les fans, au plus que possible, notamment en s’appuyant sur le digital et les réseaux sociaux. Alors qu’une décision sera prochainement prise pour ce qui concerne la tenue du reste de la saison 2020, des équipes ont réussi à tirer plus que d’autres leur épingle du jeu pendant le confinement, devenant pour les marques, celles auxquelles il faut s’associer.

The Las Dance fait grimper la cote d’amour et de popularité pour les Bulls

L’indice POWA Index va dans ce sens, il classe chaque franchise du plateau en fonction de l’intérêt qu’elle représente pour les sponsors. Comprendre les clubs du plus bankable à ceux qui le sont moins. Et dans ce registre une franchise tire la couverture tout ou presque à elle, sans même avoir cherché véritablement à nourrir l’actualité. Netflix s’en est chargée pour elle, en diffusant son programme The Last Dance, centré sur Michael Jordan. Vous l’aurez donc compris, les Bulls de Chicago achèvent le confinement en tête, pour ce qui concerne la notoriété du moment et le capital sympathie autour du club.

Covid-19 lockdown has accelerated the change in the way fans engage with their teams. The Bulls have been able to use old video footage to create winning social media content. LA teams will keep the conversation going with the ‘Battle of LA’ narrative pic.twitter.com/04WvwEtjft — POWA index (@POWAindex) June 3, 2020

Stephen Curry premier joueur testé (négatif) au coronavirus

Les Golden States Warriors qui suivent ont évité de peu l’écueil et les reproches associés aux Jazz de l’Utah et leur pivot français Rudy Gobert. Testé positif au coronavirus, il a fait chuter la cote d’amour de sa franchise, que ses excuses et efforts par la suite ont néanmoins contribué à rehausser. Les Jazz sont 26e sur 30 au POWA Index, tandis que Stephen Curry, premier joueur de la NBA testé, n’a pas pénalisé les siens à la faveur d’un résultat négatif pour lui. Enfin les Clippers complètent le podium car ils forment le groupe le plus en progrès en ce début d’exercice 2020. Ils sont au coude à coude avec les Lakers rival, au sommet de la conférence est et justement devant leur voisin, à l’indice des franchises que les marques doivent en premier suivre.