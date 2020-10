OM : Bouna Sarr signe au Bayern et reçoit une nouvelle voiture

Bienvenue Bouna Sarr, en Bavière. Dans la région du Bayern Munich, de la bière et sa fête XXL, et du constructeur automobile Audi. C’est ici que l’ancien ailier ou latéral de l’OM a posé ses valises, au dernier jour du marché des transferts. Sarr a signé quatre ans avec les champions d’Europe et ce mardi, à l’occasion de sa présentation, il a pu apprécier certains des avantages qu’il y a, à défendre le maillot du club.

Bouna Sarr quitte l’OM pour le Bayern Munich

Et d’abord de pouvoir rouler en voitures du constructeur aux anneaux. Bouna Sarr en avait l’habitude à Marseille, entre Hyundai, puis actuellement Lexus, la division de Toyota. Pour venir aux entraînements du collectif phocéen, Bouna Sarr faisait usage de l’UX prêté. Il n’y a pas de raison que cela change pour lui à Munich. D’ailleurs vaudrait-il mieux que le joueur respecte la règle. Et qu’à l’avenir, il use de l’Audi e-tron à plus de 70 000 euros, que le sponsor du club met désormais à sa disposition. Ses nouveaux partenaires ont tous reçu un même modèle, dans le courant de ce mois de septembre.

Audi et adidas dans l’actionnariat du Bayern

C’est qu’au Bayern, Audi est plus qu’un simple commanditaire, la marque est engagée au capital du club. Comme adidas pour autre marque dans l’actionnariat, les joueurs du géant allemand sont conviés à respecter certaines règles vis-à-vis des partenaires. En dévier est prendre le risque de s’exposer à des sanctions. Mario Götze, dans un cas devenu école en son temps, l’a appris à ses dépens. Corentin Tolisso, également.