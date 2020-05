OM, PSG et LOSC offrent la meilleure visibilité télé à leur sponsor premium

Le but d’un sponsor du sport est d’être vu du maximum de spectateurs et téléspectateurs. En ce sens, le PSG, l’OM et le LOSC ont des atouts supérieurs au reste de la Ligue 1, puisque selon une étude signée Nielsen Sport, ils sont les trois clubs de la Ligue 1 qui ont offert le plus de visibilité à leur commanditaire premium, sur les écrans de la télévision, à l’occasion de la saison 2019-20.

Le PSG et le LOSC offrent de la visibilité à ALL et Boulanger

« Plus de 800 sponsors ont été visibles en télé, au cours de la saison 2019-20 de Ligue 1 Conforama », dit l’étude qui pointe les marques ALL, Boulanger et à degré moindre sur le maillot et le short, le sponsor Uber Eats, nouvellement partenaire de l’Olympique de Marseille, depuis l’entame de l’exercice. L’OM a par ailleurs l’équipementier le plus visible, mais c’est aussi car il était le plus représenté de la saison. Avec le mercato des marques (Bordeaux passe chez adidas) et le jeu de la relégation (Amiens), cela devrait changer au prochain exercice.

⚽️Sur 800 sponsors visibles à la TV cette saison, voici le Top 5 des sponsors les plus valorisés en #Ligue1 selon une étude de @NielsenFrance :

1⃣ Accor Live Limitless (ALL)

2⃣ @orange

3⃣ @boulanger

4⃣ @Intersport_FR

5⃣ @Conforama pic.twitter.com/Jtud6w1Amx — Observatoire du Sport Business (@Obs_Sport_Biz) May 19, 2020

sponsor et équipementier de l’OM tirent avantage de la saison

Le classement est l’expression de la valorisation médiatique pour les marques soutiens des clubs de l’élite. C’est une « analyse de tous les directs et principaux JT et magazines sportifs/football », au cours de la saison 2019-20, officiellement arrêtée au soir de la 28e journée.