PSG : Jesé devient sponsor d’un club de football

Il est sorti des radars du foot français et il y a fort à parier qu’il se fasse bientôt, définitivement oublier des supporters du PSG. Pour eux, Jesé Rodriguez est un échec de la direction du club, même s’il prouve cet été, un acharnement manifeste à s’entraîner et s’entretenir physiquement. Il entre dans sa dernière année contractuelle et ne sera clairement pas retenu, en cas d’offre à son sujet. Elles ne viendront pas du CD Lomo Blanco, quand bien même l’attaquant espagnol est le nouveau sponsor majeur du club.

L’attaquant du PSG vient au secours de son club d’enfance

Le CD Lomo Blanco, c’est l’équipe du quartier d’enfance, du natif de La Palmas, au Canaries. Tel que le rapporte le communiqué officiel publié à cette occasion, le joueur de 27 ans est devenu sponsor du club, via sa société personnelle, JEseRo10. « L’entreprise de la Grande Canarie, Jesero10, a conclu un accord avec CD Lomo Blanco San José Artesano pour devenir son principal sponsor pour la saison 2020-2021, avec l’objectif clair de promouvoir le sport de la Grande Canarie, à un moment où le Le financement privé est vital pour la survie et la croissance du sport et des clubs sportifs », dit le document d’annonce.

☝️ #JeseRo10, patrocinador principal del @CDLOMOBLANCO😃 La empresa Jesero10 y el #CDLomoBlanco, unen sus destinos para la temporada 2020-21😎 🧐 Puedes leer la noticia en https://t.co/QHeA6fmEYq#ElDeporteHechoPasión pic.twitter.com/aUxLB9cFhp — JeseRo10 (@JeseRo10) July 9, 2020

JEseRo10 est une société créée en 2013, mais active depuis peu

Quelques semaines auparavant, le club a fait l’annonce de changements au sein de son conseil d’administration, avec l’entrée de Jesé dans ce dernier, accompagné de proches de confiance. Créée en 2013, avec un capital de 3 500 euros, l’entreprise JEseRo10 est centrée sur le secteur des activités artistiques, récréatives et sportives. Elle n’est toutefois active que depuis le début de l’été, avec la création de son site web et de réseaux sociaux associés.