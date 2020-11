Un distributeur alimentaire officiel pour le Top 14 et la Pro D2

Le sponsoring ne faillit pas, dans le groupe Intermarché qui, quelques jours après avoir prolongé son partenariat avec la Fédération française de football, revient vers l’ovalie, par le biais de sa Ligue nationale (LNR). Laquelle vient de signer l’enseigne comme nouveau partenaire et distributeur alimentaire officiel du Top 14 et de la Pro D2. Cela, à compter du Boxing Day de la saison en cours, au 27 décembre, et jusqu’en 2024.

Intermarché s’associe au Top 14 et à la Pro D2 jusqu’en 2024

Cet accord permettra à Intermarché de profiter d’espaces de visibilité, sur les 30 terrains de rugby, des clubs professionnels nationaux, pour les 433 matches du championnat, ainsi qu’à l’occasion des phases finales. « Le rugby est l’un des sports collectifs les plus populaires en France et c’est le 2e sport le plus sponsorisé par nos chefs d’entreprise. Intermarché est en effet partenaire de nombreux clubs de rugby professionnels et amateurs », détaille dans le communiqué, Thierry Cotillard, Président d’Intermarché et Netto.

Un partenaire et distributeur alimentaire officiel

« Dans cette période difficile pour le rugby professionnel, nous nous félicitons d’observer que le Top 14 et la Pro D2 continuent d’être toujours plus attractifs. Nous sommes heureux de pouvoir désormais compter sur Intermarché, un nouveau partenaire responsable et solidaire bien connu du grand public, qui nous accompagnera sur et en dehors des terrains de rugby jusqu’en 2024 », s’enthousiasme de son côté le président de la LNR, Paul Götze. Intermarché s’ajoute à la liste des autres sponsors de la ligue, dont les « majeurs » que sont la Société Générale et la GMF.