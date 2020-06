Un nouveau sponsor maillot pour Everton après un nouvel équipementier

Les Toffees d’Everton ont changé de stratégie après avoir accusé des pertes records (111,9 M£), à l’issue de la saison dernière. Avec deux ans d’avance sur l’accord prévu, ils ont résilié le contrat de sponsoring unissant le club de Liverpool à la société SportPesa, jusqu’alors présente sur le maillot des joueurs. A compter de la saison 2020-21 prochaine et dans le cadre d’un partenariat « pluriannuel », les hommes de Carlo Ancelotti porteront la marque Cazoo, spécialisée dans le commerce automobile en ligne.

Selon le Daily Mirror, le contrat devrait rapporter une dizaine de millions de livres sterling (11,25 M€) au club, chaque saison. C’est une augmentation légère sur les 9,6 M£ (10,8 M€) estimés de la précédente collaboration avec SportPesa. Cela accroît la valorisation du maillot d’Everton, à l’ajout de l’autre contrat dernièrement officialisé, avec l’équipementier Hummel. La marque danoise fournira tous les maillots à compter de l’exercice 2021, en succession d’Umbro. Ce deal nouveau devrait également rapporter une dizaine de millions de livres sterling par an.

#EFC 🤝 @CazooUK

We have agreed a multi-year partnership with Cazoo, one of the UK’s fastest growing ecommerce businesses, to become our new main sponsor.

— Everton (@Everton) June 8, 2020