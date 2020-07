Stade Brestois : Le maillot third x adidas 2020-21 est sorti [OFFICIEL]

Une fois n’est pas coutume, c’est par le modèle third que le Stade Brestois débute la révélation des maillots de sa saison 2020-21. Avec un nouvel équipementier sur les épaules des joueurs, puisque Nike a cédé sa place à adidas, pour un retour dans le passé, entre le club breton et les trois bandes. La sortie a été quelque peu perturbée par les effets du Covid-19, tel que l’expliquait récemment le club sur les réseaux sociaux.

Blanc accompagné de rouge le maillot third du Stade Brestois en 2020-21

Mais voilà les choses rentrées dans l’ordre, avec cette première sortie, de la saison 2020-21 des Brestois. Un maillot third aux couleurs du club, en fond de blanc accompagné de rouge. D’esthétique il est simple, avec les bandes de la marque placées sur les épaules et des sponsors (nombreux et un peu chargés), imprimés en rouge. Le col et le bout des manches cerclés sont également en rouge.

Le retour d’adidas au club breton. Et des maillots qui restent à dévoiler

Ce maillot ne sera pas le principal du Stade Brestois, il devrait même n’être porté qu’à l’occasion de matches de Coupe de France ou d’affiche de gala. Ne manquent que les deux pièces principales, à domicile et extérieur, dont on ignore encore à ce stade, la date de sortie.