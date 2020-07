Stade de Reims et Umbro lancent les maillots extérieur 2020-21 [OFFICIEL]

Dix-huit jours séparent la révélation du modèle domicile, ce 8 juillet, du 23 aujourd’hui qui colle à la sortie du maillot extérieur pour la saison 2020-21 du Stade de Reims. Il est signé de l’équipementier britannique Umbro, cette version est un clin d’oeil, dit la marque, « à la Cathédrale rémoise », l’un des plus belles et visitées du pays. Elle « s’inspire des vitraux pour les détails manches et épaules ».

Blanc et bleu le maillot extérieur d’Umbro pour le Stade de Reims 2020-21

Le fond est blanc pour couleur principale, il s’accompagne de bleu en secondaire. Le nouveau logo plus épuré se fond dans cet ensemble sobre et original. Ce maillot sera accompagné d’un short tout bleu foncé et de chaussettes bleues et blanches. Notons pour détail, la date anniversaire, puisqu’en 2021, le club champenois célèbrera ses 80 ans d’existence.