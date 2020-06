Stade Reims : Nouveau logo et nouvelle signature pour Reims

Annoncé pour ce jeudi 18 juin, le voilà désormais présenté à tout le monde, le nouveau logo du Stade de Reims, en Ligue 1. La date du jour, hautement symbolique à l’échelle nationale, l’est aussi plus localement puisque c’est un 18 juin que le club a été créé, il y a 89 ans. La nouvelle identité graphique et visuelle est celle de l’agence Leroy Tremblot, une branche de La Fourmi, elle change significativement et modernise la version précédente.

Le Stade de Reims dévoile son nouveau logo

Cela faisait pratiquement vingt ans, que le logo du Stade de Reims n’avait pas évolué. Exit le ballon et la forme ronde, place désormais à un blason (ou « pentagone » pour donner une continuité au ballon), avec une couronne en tête au-dessus des lettes S-R réunies de haut en bas. Cette couronne symbolise tout à la fois la « Cité des Sacres » et les grands noms du football ayant porté les couleurs rémoises, dont Raymond Kopa est le plus illustre d’entre tous.

Modernité et défense des valeurs propres au club

La signature aussi est nouvelle, « Maison de football » fait référence aux valeurs que porte le club, spécialement auprès des jeunes qui se forment entre ses murs. « La création d’une nouvelle identité graphique répond à plusieurs objectifs pour le club, explique Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims. Tout d’abord il s’agissait de moderniser un logotype qui date d’une vingtaine d’années et dont les marqueurs ont vieilli. Ensuite, à l’aube de la saison 2020-21 qui marque le 90e anniversaire du Stade de Reims, l’enjeu était d’afficher un blason iconique sur le fond et avant-gardiste sur la forme reprenant des codes historiques, culturels et permettant au Stade de Reims de se distinguer dans son univers. »

Une identité visuelle désormais visible partout

Ce nouveau logo entre en vigueur à compter de ce jeudi 18 juin, à 18h00. Il servira à tous les supports de communication, notamment et particulièrement sur les réseaux sociaux ; le Stade de Reims a une communauté d’ensemble proche du demi-million de followers.