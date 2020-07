Tony Parker lance le Club Paris 2024 en défiant les Parisiens au basket

Tony Parker sera le premier sportif à donner de sa personne, sur son terrain de prédilection. Le jeune retraité du basket reprendra du service ce 26 juillet, pour disputer avec les Franciliens, un tournoi en 3×3 sur 10 points, sur un playground de la capitale. Suivront Florent Manaudou, sur un relais 4x50m à Marseille, le 6 août. Puis Amélie Le Fur, au saut en longueur le 10 août, Simon Cauzy le 14, sur plusieurs tables de ping en simultané…

Tony PArker le premier d’un été sur huit défis sportifs

Du judo, du break dance, du tennis et autre triathlon suivront, comme autant de sports inscrits au programme des Jeux Olympique de Paris 2024. Car c’est de cela qu’il est question avec l’opération Club Paris 2024, lancée ce 21 juillet. De tous ces disciplines là, associées au plus grand nombre, au-delà de l’ordinaire sphère sportive. Pour que les Jeux se partagent, il faut les ouvrir et c’est là tout l’enjeu et la ligne directrice suivie par le comité d’organisation.

Une initiative qui se veut fédératrice à tous les niveaux

Puisqu’ils n’ont pas Tokyo pour s’exprimer, des athlètes français ont répondu à l’initiative. Huit étapes vont s’organiser cet été, en plusieurs endroits de France, menées par le comité d’organisation Paris 2024, avec le CNOSF, le CPSF et les fédérations. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes sur le site de Paris2024.