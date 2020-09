Tour de France 2020 : Quelles marques dans la caravane ?

Cette année, la caravane fête ses 90 ans. L’histoire d’amour entre la Grande boucle et son cortège de marques dure depuis 1930 et a su résister à la menace de la COVID-19 qui planait sur l’organisation depuis quelques mois. Cependant, quelques changements majeurs ont pu être observés chez celle-ci et la caravane du Tour de France 2020 semble bien différente des précédentes.

Le même dispositif à quelques détails près

Face à un contexte économique et sanitaire difficile, le directeur de la Grande Boucle Christian Prudhomme a déclaré vouloir faire « le maximum pour amener la caravane à Paris ». Par conséquent, la caravane a été revue à la baisse : 100 véhicules suivent les coureurs cette année contre 160 l’année dernière. Une occasion pour Leclerc de sortir du lot et devenir la marque la plus représentée sur ce Tour de France 2020 en passant de 9 à 11 véhicules, et ainsi représenter plus de 10% du cortège. Cette baisse du dispositif implique aussi une diminution du nombre de commanditaires. 24 marques sont au rendez-vous cette année, alors que l’on en observait 31 l’édition dernière. Sont sortis sur cette édition, les voitures de Force Ouvrière et de la Fédération de la pêche pour ne citer qu’elles. A leur place, trois engins Enedis et quatre pour Ecosystem.

La caravane se met à jour

Si le dispositif et le principe de la caravane ne changent pas, celle-ci évolue et embrasse tout de même les nouveaux besoins d’aujourd’hui. La réduction du nombre de voitures sur le Tour est étroitement liée à la crise sanitaire ; elle envoie, au même titre que la présence des 4 voitures Ecosystem, un message fort sur le sujet de l’écologie. A cet, en cette année 2020, 100% des emballages plastiques à usage unique sont supprimés et ceux de l’alimentaire que distribue Leclerc sont recyclables.

Le détail des marques de la caravane du Tour de France 2020