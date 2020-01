Zion Williamson pointe avec un survêt’ du PSG de la future collection Jordan

Ce n’est pas un hasard si le prodige NBA, Zion Williamson a été aperçu, dans un survêtement du PSG de la nouvelle collection Jordan. Le joueur des Pelicans a signé en juillet dernier, un contrat-record de 75 millions de dollars sur 5 ans, avec la marque américaine. Bandes bleues d’un côté, rouges de l’autre, ce jogging devrait faire réagir les adeptes de la marque, puisque que la marque ne l’a pas encore officialisé.

Zion Williamson promeut les couleurs du PSG en NBA

Et pour cause, c’est l’un des produits associés à la nouvelle collection de Jordan prévu pour les joueurs du Paris-Saint-Germain. Elle est prévue de sortie le 26 janvier, face à Lille. Ce sera l’occasion pour les hommes de Thomas Tuchel de dévoiler un nouveau maillot, sur fond noir, dont nous avons déjà parlé sur Sportune.

La collaboration entre Jordan et le P SG a démarré la saison dernière

L’association entre le PSG et Jordan Brand a démarré au précédent exercice, avec un succès indéniable. Cette saison, la marque Jumpman fournit le maillot extérieur et tous les produits dérivés. Grâce à cette collaboration, le club a vendu plus d’un million de maillots, en 2018/2019, pour la première fois de son histoire. Car cette success-story entre les deux marques, n’a pas fini de faire parler.