ASSE – Les Verts passent le cut des 2 millions sur le web

Deux millions de followers cumulés sur les principaux réseaux sociaux du web, c’est selon nos observations le cap que vient de franchir l’ASSE, cette semaine. Cela, au cumul de tous les abonnés des comptes Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et celui qui monte en flèche, Tik Tok. On dit bien cumulé, car il est possible sinon très probable, que certains soient abonnés à plusieurs pages sur différents réseaux sociaux.

2 M de followers cumulés sur les principaux réseaux sociaux

C’est encore sur Facebook que le club stéphanois en compte le plus, à 843 421 « j’aime », à l’instant pour nous d’écrire ces lignes. Mais Twitter joue des coudes et se rapproche en nombre, avec 824 912 followers ce vendredi 5 juin au matin. S’y ajoutent les 274 716 d’Instagram, les un peu plus de 56 700 sur Youtube, et les plus de 8 000 sur Tik Tok, puisque l’AS Saint-Etienne est l’un des cinq clubs de la Ligue 1 à posséder son propre compte sur le réseau chinois.

L’ASSE est la cinquième en Ligue 1 à dépasser le cut

L’association stéphanoise est la cinquième en Ligue 1 à franchir la barre des 2 millions d’abonnés. Elle joue des coudes avec le LOSC non loin (2,1 M de followers pour le club nordiste), à distance plus lointaine des clubs de Lyon, Marseille, Monaco et Paris qui sont dans cet ordre, les plus suivis de la Ligue 1. En moyenne, l’ASSE progresse de 0,5% par mois environ, en gain de nouveaux adhérents.