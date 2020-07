ASSE : Loïc soigne ses stats 2.0 avec ses adieux

Sa meilleure des 129 publications postées depuis qu’il a débuté sa vie 2.0, sur le réseau social Instagram, au mois de mars 2018, avec une image de sa licence précédent ses débuts chez les pros, datée de la saison 2003-2004. 124 semaines plus tard, Loïc Perrin a tiré sa révérence, par un long message empreint d’émotion et déjà de nostalgie, à l’adresse de tous les suiveurs de l’ASSE. Pour annoncer qu’il quittait les terrains, le « capi » a choisi le web et sa propre page sur la plateforme d’images. Pour lui, venu sur le tard, sur Instagram, c’est sa plus grande réussite digitale.

Loïc Perrin a signé sa meilleure publication avec ses adieux

A l’heure pour nous d’écrire ces lignes, Loïc Perrin a recueilli plus de 20 000 « like » sur son post et près de 3 000 commentaires. C’est trois fois et plus environ, que sa moyenne habituelle, si l’on pondère les stats générées par l’armée de trolls sur son compte, au lendemain de son geste malheureux sur Kylian Mbappé, en finale de la Coupe de France. Depuis ce jeudi, les réactions sont surtout bienveillantes à l’égard de sa carrière, réalisée professionnellement, sous le seul maillot de l’AS Saint-Etienne. C’est quelque chose de plus en plus rare qui force le respect, au-delà des supporters stéphanois.

Le 5e joueur le plus populaire de l’ASSE sur le réseau social

Ils sont d’ailleurs plus nombreux qu’hier à le suivre désormais sur son Instagram. Mille cinq cents et des brouettes en plus, selon nos observations, gagnés en moins d’une journée. Sur un total désormais à plus de 45,5. Dans le collectif des Verts, il est le cinquième joueur le plus suivi sur le réseau, après Denis Bouanga (68,4k), Yann M’Vila (102k), Yohan Cabaye (192k) et l’intouchable Miguel Trauco, avec près de 810k abonnés.