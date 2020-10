FC Barcelone : Bartomeu se retire de la présidence. Et de la vie 2.0

A force de centrer l’attention médiatique sur lui et de concentrer les frustrations des socios, Josep Maria Bartomeu a fini par se retirer. De la présidence du FC Barcelone d’abord, démissionnaire avant la fin de son mandat, sous la pression d’une motion de censure déposée contre lui et ses équipes gouvernantes, le 26 août dernier. Et ce jeudi de la vie 2.0 et du réseau social Twitter, sur lequel il avait une page.

L’ex-président du FC Barcelone veut se faire oublier

Aujourd’hui, le profil @jmbartomeu, jusqu’alors dédié au « President del FC Barcelona », tel qu’inscrit dans sa bio toujours visible sur Google, n’existe plus. Ces dernières semaines, Bartomeu et ses équipes ont été particulièrement ciblés sur les réseaux sociaux. Selon Sport qui le cite, dans son allocution donnée pour son départ du Barça, il l’a regretté : « Nous n’avons pas été respecté, mes collaborateurs et moi. »

Un match à huit pour la prochaine présidence du Barça

Bartomeu s’efface même s’il n’a, tel que le rappelle nos voisins espagnols, jamais été très actif sur l’Oiseau bleu, et ses publications ne se limitaient principalement, qu’à des communiqués officiels. Ils sont huit désormais, à briguer plus ou moins ouvertement la place libérée. Verdict d’ici à trois mois, le temps de la prochaine élection.