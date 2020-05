Olivier Dacourt et Eric Carrière rempilent à leur tour

Ils l’annoncent tous sur les réseaux sociaux, qu’ils restent fidèles à leur employeur Canal +, en plein mercato du PAF, notamment avec l’arrivée prochaine d’un nouveau groupe concurrent : Mediapro. Après Habib Beye, confirmé trois ans de plus mardi, c’est au tour d’Eric Carrière et d’Olivier Dacourt d’annoncer l’extension de leur contrat.

Toutefois pas pour la même durée de temps. Eric Carrière a, comme Beye, paraphé un bail de trois ans. Il est le plus ancien des trois consultants, ex-footballeurs professionnels, avec une décennie passée sur les plateaux du même groupe, à l’analyse des matches sur le plateau du Canal Football Club ou aux commentaires des rencontres. Le rôle est un peu différent pour Olivier Dacourt, que l’on a vu derrière l’animation des ses propres documentaires. Lui, annonce sur Twitter prolonger de deux ans.

3 ans de plus avec la même équipe 😉 et déjà 10 ans avec le même maillot ! Merci pour votre confiance @canalplus @CanalFootClub @maxsaada @gbviret @TCheleman @didierlahaye Prenez soin de vous et à bientôt @Ligue1Conforama ⚽️ pic.twitter.com/AP4J89Xswn

— Eric Carrière (@carriere_eric) May 2, 2020