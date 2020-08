OM, Stade Rennais, ASSE : Rongier, Nzonzi et Moulin, une saison suivie par Téléfoot

Rendez-vous ce vendredi 22 août à 17h, pour le lancement officiel de Téléfoot. Ce mardi matin, les acteurs majeurs de la nouvelle chaîne du football en France étaient réunis en présence de la presse, pour présenter les équipes et les locaux installés à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. A cette occasion ont été dévoilés des noms de journalistes et consultants qui occuperont l’antenne, et de primers détails du contenu, matches en direct, ou magazine associés.

Une saison avec Nzonzi (Stade Rennais), Moulin (ASSE) et Rongier (OM)

L’un s’appellera « Ligue 1 inside », il suivra pendant toute une saison, la vie de quatre joueurs professionnels du championnat de France élite. « Dans les bons et les mauvais moment, les coulisses ou la vie personnelle », précise Marc Benoist, rédacteur en chef. Un quatrième réserve encore sa réponse, mais trois joueur ont déjà donné leur accord : le champion du monde du Stade Rennais, Steven Nzonzi, le gardien de l’ASSE, Jessy Moulin et le milieu de terrain de l’OM, Valentin Rongier.

Le programme « Ligue 1 inside » diffusé le mercredi sur Téléfoot

Ce dernier s’est annoncé officiellement, à travers une pastille diffusée à la présentation de la chaîne. Le magazine « Ligue 1 inside » se glissera tous les mercredis dans la grille de l’émission Culture foot, présentée par le trio Thibault Le Rol, Saber Desfarges et Alexis Grasso.