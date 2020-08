PSG – Bayern, le match de foot le plus suivi de l’histoire sur Facebook

C’est un record 2.0 auquel le PSG est grandement associé. Dimanche soir dernier, Paris affrontait le Bayern Munich, en finale de la Ligue des champions. L’événement était en France visible sur les canaux de diffusion des groupes TF1 et RMC Sport, web et télé. Ailleurs dans le monde, notamment en Amérique Latine, il était à suivre sur la toile, sur le réseau social le plus fréquenté dans le monde : Facebook.

Jusqu’à 7,2 M de connections simultanées pour PSG – Bayern Munich

Depuis déjà quelques années, la plateforme au pouce en l’air diffuse certains événements sportifs, dont la Ligue des champions, sur le territoire sud-américain, jusqu’en 2021. Dimanche, 13,7 millions de personnes ont suivi au moins une minute de la rencontre entre le Paris Saint-Germain – Bayern Munich. Il y a eu jusqu’à 7,2 millions de connections simultanées au cours des débats et 1,1 millions d’interactions générées. Cela en fait l’affiche de football la plus suivie de l’histoire sur Facebook, avec une augmentation moyenne de 170% de la fréquentation du site, versus la finale de la saison dernière.

Gros succès d’audience au pays de Neymar, Marquinhos et Thiago Silva

Entre les Argentins, Icardi, Di Maria et Paredes et les Brésiliens, Neymar, Thiago Silva et Marquinhos, Paris avait des atouts pour séduire son public, de l’autre côté de l’Atlantique. C’est au pays auriverde que l’audience a été la plus forte, avec 7 millions de personnes, pour suivre au moins une minute du match. Cette finale de la Ligue des champions a été gagnée sur le terrain par le Bayern Munich, sur le plus petit des scores (1-0).