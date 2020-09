PSG – Bayern vs OM – Atlético: comparatif de l’impact médiatique des 2 finales

Deux finales en deux ans, et autant de défaites pour les clubs du foot français. L’Olympique de Marseille, d’abord, battu par l’Atlético Madrid (0-3), en 2018, en Ligue Europa et le PSG, le 23 août dernier, que le Bayern a dominé 1-0, en Ligue des champions. Deux événements majeurs pour la discipline en France, mais des moments et compétitions différentes : laquelle a eu le plus gros impacts dans la presse nationale ?

PSG – Bayern n°1 sur le sport en France en 2020

Logiquement le rendez-vous de la C1. La médiatisation globale de l’affiche PSG – Bayern dépasse tous les autres événements sportifs récents. Dont le Tour de France, disputé en ce début de mois de septembre. Une étude réalisée par Kantar, mesure à 1 010 UBM, l’impact médiatique de la finale de la Ligue des champions 2020 dans les 24 heures qui l’ont suivi. L’UBM étant un indicateur de mesure de l’impact médiatique online et ofline d’un sujet ou événement précis, dans la presse française. Avec des éléments qui pondèrent, selon l’audience du média ou la place accordée au sujet.

Un traitement inférieur en 2018 pour la finale OM – Atlético

Cent dix sept supports servent à l’étude (24 émission et journaux à la télé, 30 journaux et émissions radios, 43 supports de presse écrite et vingt sites web), il en ressort que le match PSG – Bayern domine (à 1010 UBM) les autres sujets de l’étude, dont l’ouverture de la Coupe du monde féminine en France, l’année dernière, le Tour de France 2020, à 499 UBM et la finale de la Ligue Europa entre l’OM et l’Atlético, disputée le 16 mai 2018. Elle a obtenu un résultat de 810 UBM, inférieur à l’annonce du 14 septembre 2017, au jour où Paris a obtenu le droit officiel, d’organiser les Jeux Olympique, en 2024.