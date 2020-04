Quand Manchester United usait des réseaux sociaux pour recruter Pogba

Finalement, Paul Pogba a choisi Manchester United, tout en devenant en son temps, le transfert le plus cher de l’histoire du football à 105 millions d’euros l’indemnité. C’était en 2016, mais selon le journaliste anglais Andy Mitten, dans un podcast pour The Athletic, l’histoire aurait pu être différente, sans la malice des dirigeants des Reds pour convaincre le milieu de terrain français de quitter la Juventus pour les rejoindre.

En 2016, trois clubs étaient sur la piste de Pogba

« Je vais vous dire ce qu’il s’est passé en 2016, le Barça était intéressé, mais la somme demandée a refroidi le club », raconte Andy Mitten. « Paul voulait aller au Real (…). Mais au crédit de United – sans dire non plus que le club l’a détourné – est entré dans la négociation en disant à Pogba que s’il allait au Real Madrid, il ne serait que le quatrième ou cinquième choix, puisque le club était alors le meilleur du monde ».

L’amour des réseaux sociaux pour le convaincre de signer

Et Andy Mitten de poursuivre la démonstration des Red Devils, par la réponse du club au joueur pas encore champion du monde à cette époque : « Ils lui ont dit : « Si tu viens à Manchester United, tu seras la vedette principale ». Il lui ont alors montré les résultats des réseaux sociaux l’associant d’une part à Manchester United et d’autre part au Real Madrid. Et les chiffres de Unite’d l’ont fait changer d’avis ». Avec plus de 55 millions de followers au cumul des réseaux Facebook, Instagram et Twitter, le milieu de terrain n’est pas insensible à cet effet. « Paul a adhéré à cela. Il avait une affection particulière pour United, il connaissait encore des gens au club ».

Paul Pogba s’est engagé cinq ans avec Manchester United

La suite, on la connait désormais, Paul Pogba a quitté Turin pour Manchester et un contrat de cinq ans, le 9 août 2016. Quatre ans plus tard, les choses ont bien évoluée car selon Andy Mitten, si le Real Madrid proposait aujourd’hui à Pogba de l’engager, il dirait « oui ».