Aubameyang ouvre les portes de sa maison londonienne

On a découvert les bolides excentriques de Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà cette fois la maison de l’attaquant d’Arsenal. La chaine de télévision américaine « MTV » visite, de temps en temps, les demeures des joueurs de Premier League. Récemment celle du joueur de Manchester United, Jesse Lingard. Et cette semaine, celle de l’ancien Stéphanois. Attention les yeux, c’est immense.

Une salle de jeux XXL dans la maison d’Aubameyang

La visite commence par une salle de jeux, visiblement très grande. Le Gunners explique, à la chaine télé, avoir voulu faire « la pièce la plus folle de la maison » concernant l’espace dédié à ses deux fils. Elle se poursuit par le quartier général du footballeur de 35 ans où trônent plusieurs écrans sur lesquels il aime jouer, via les réseaux, avec ses compatriotes Mesut Ozil et Sead Kolasinac.

Un frigo qui déborde, l’importance du jardin

Aubameyang continue son tour des pièces. Place à la cuisine. On aperçoit sa mère, Margarita, en pleine préparation d’un plat. La cuisine s’étend sur de nombreux mètres avec du mobilier qui brille. Le joueur ouvre ensuite son frigo. En découle un tas incalculable de produits. Le numéro quatorze à Arsenal se fend même d’une petite référence : » Sans toute cette nourriture, je ne peux pas être un super-héros ». La balade s’achemine jusqu’au jardin. Un espace vert assez large puisqu’un mini terrain de foot a été installé par le joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le joueur d’Arsenal va t-il encore profiter longtemps de cette maison ?