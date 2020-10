Chelsea : Hakim Ziyech et les voitures, quels bolides dans son garage ?

Il a tout pour mettre l’Angleterre à ses pieds, du talent, de la fraîcheur, du ballon, du style et du gros caractère. C’est aussi ce qui pourra la perdre, si d’aventure il ne réussit pas. Car Hakim Ziyech ne s’économise pas, tel qu’il le montre sur ses réseaux sociaux. Le jeune homme donne l’impression de vivre sa vie intensément, sans bouder son plaisir, moins encore depuis qu’il a signé pour les Blues de Chelsea, dans le cadre d’un contrat de cinq ans.

Il a quoi Hakim Ziyech comme voitures ? Cette RS6-R à près de 200 000€ ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 6

Une Audi RS6-R pour accompagner son transfert à Chelsea

A cette occasion, il s’est fait un plaisir à quatre roues, sous la forme d’une toute nouvelle Audi RS6-R de 740 chevaux. Un monstre tout noir à l’extérieur (pour renforcer son côté bestial); qui flirte avec les 320 km/h en vitesse de pointe. Des bolides musclés, Hakim Ziyech en a d’autres, tel qu’il le montre parfois à ses fans, sur la toile. Notamment une Lamborghini Aventador, un modèle assez répandu, chez les footballeurs qui en ont les moyens financiers.

Hakim Ziyech a débuté au volant d’une Golf

D’une voiture du constructeur au taureau à une autre, l’ailier de 27 ans est le propriétaire d’un Urus, le format SUV signé de Lamborghini. Moins sportifs d’apparence et de performances que l’Aventador, il n’en est pas moins un engin véloce, qui se négocie à partir de 200 000 euros. L’international marocain aux 33 capes a sinon un plus « banal » et moins cher Mercedes modèle GLE. Et c’est au volant d’une Golf GTI de Volkswagen, qu’il a quasiment fait ses débuts au volant, sur la route.