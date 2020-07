Chelsea – Un nouveau joujou (très) féroce à 200 000€ pour Hakim Ziyech

Quasiment même temps qu’il est arrivé à Londres, depuis Amsterdam aux Pays-Bas, Hakim Ziyech a reçu les clés de son dernier bolide. Pas une voiture banale, pour l’ailier fraîchement recruté par les Blues de Chelsea, puisqu’elle est produite en série limité. L’international marocain est l’un des 125 propriétaires dans le monde, d’une Audi RS6-R. Sortie ce printemps 2020, dans la foulée d’une autre Audi x Mansory tout aussi démoniaque, que vient notamment d’acquérir, l’attaquant français, Franck Ribéry.

Une nouvelle voiture avant de rejoindre les Blues de Chelsea

Hakim Ziyech est dans la même veine que son aîné de la Fiorentina. Tant sur la forme (modèle, esthétique, couleur…), que le fond est d’abord la vélocité et la puissance de l’engin : celui de l’attaquant de 27 ans développe 740 chevaux sous son capot. Cela, après préparation de l’engin, entre les murs de Abt Sportsline. C’est 40 de plus que la nouvelle version « de base » de la RS6, qui ne manque déjà pas de muscle. Le moteur V8 de la bête a le potentiel de délivrer encore plus de puissance, c’est un animal féroce que le transfuge des Blues, a désormais entre ses mains. Il faut compter près de 200 000 euros ou plus, pour cette version vitaminée de la RS6, entre l’achat de la voiture et le coût de sa préparation.

Hakim Ziyech en toute puissance. Au volant comme sur le terrain

Niveau gros moteurs, Hakim Ziyech est plutôt rodé puisqu’il a déjà en sa possession, une Aventador et un Urus, deux voitures signées du même constructeur italien, Lamborghini. Cette RS6-R va aussi vite ou presque, puisque selon les données constructeurs, après transformation, elle peut flirter avec les 320 km/h, en vitesse de pointe. Rien que ça…