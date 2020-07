Cristiano Ronaldo avec une autre montre dingue… à près du million d’euros !

Il est le premier footballeur de l’histoire, à dépasser le cap du milliard de dollars de gains gagnés au cours de sa carrière. Cristiano Ronaldo est hors norme et les bijoux qu’il porte, également. Nous avons déjà, à Sportune, fait le récap de ses plus belles montres. En voilà une autre, partagée sur les réseaux sociaux spécialisées, que l’attaquant portugais portait à l’occasion du match récemment gagné par la Juventus, sur la Lazio Rome (2-1).

Une montre Hublot qui serait unique au poignet de Cristiano Ronaldo

Elle est de la maison suisse Hublot, modèle MP-09 Tourbillon Bi-Axis Watch. En or 18 carats avec des diamants baguettes sur son boîtier. Ainsi « personnalisée », c’est selon les observateurs les plus avisés, une pièce unique dans le monde. Qui vaut en tant que tel, un prix exclusif, qui n’est qu’estimation et parfois imprécise d’un référent à un autre, mais elle est donnée proche du million d’euros.

Diamants, or et mécanique de précision suisse pour cette pièce d’exception

Le cadran est « squeletté », le bracelet en « en caoutchouc structuré et ligné noir ». Cette montre d’exception est étanche jusqu’à 30 mètres, et offre une réserve de marche de 120 h (5 jours), supérieure à la moyenne ordinaire, des montres du luxe. Cristiano Ronaldo la porte de plus en plus régulièrement, depuis ce printemps 2020.