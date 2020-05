Cristiano Ronaldo, bienvenue à bord de son jet à 20M€

Finalement Cristiano Ronaldo va rentrer à Turin. Confiné au Portugal, le quintuple Ballon était bloqué sur place jusqu’à hier mardi, parce que son jet stationné à Madrid, ne pouvait pas voler. Cet épisode est pour nous, l’occasion de s’attarder sur l’appareil privé de CR7. Contrairement à l’appareil de son rival Lionel Messi, il appartiendrait à Ronaldo, depuis 2015.

Cristiano Ronaldo a un Gulfstream G200 depuis 2015

C’est un Gulfstream G200, un avion catégorisé « intermédiaire », qui existe en 250 exemplaires. Il peut voler à la vitesse maximale de 850 km/h et sur une distance de 6 300 km. De quoi faire un aller retour et demi, entre Funchal, à Madère et Turin, en Italie. Estimé à près de 20 millions d’euros, le prix est à la mesure du jet : démentiel. Il peut accueillir jusqu’à une dizaine de personnes à son bord. Le joueur a sa propre cuisine avec four traditionnel, micro-onde et réfrigérateur. L’appareil est équipe du wifi, il y a un fax et un téléphone fixe au besoin d’une urgence à plus de 10 000 mètres du sol.

Pour rentrer à Turin depuis Funchal en moins de trois heures

Cristiano Ronaldo a, à son service, un pilote et son second au commandes de l’avion. De même que Lionel Messi de son côté, CR7 a parfois sa propre personnalisation sur la carlingue extérieure, avec par exemple un visuel de sa célébration de but, bras et jambes écartés et torse bombé par l’orgueil.