Cristiano Ronaldo : Bienvenue à bord de son nouveau yacht à plus de 5M€

Dans la série : « La vie rêvée de Cristiano Ronaldo« , après la voiture à 8 millions d’euros en approche, le yacht à un peu plus de 5 millions d’euros, dont l’attaquant de la Juventus Turin profite déjà pour ses vacances. Selon The Sun, c’est un Azimut Grande dont CR7 partage d’ailleurs des images, ces derniers temps, sur ses réseaux sociaux.



Cristiano Ronaldo s’est offert un yacht de 27 m dans l’été

Ronaldo l’aurait pour lui, depuis sa sa sortie du chantier, en Italie. Cet Azimut Grande mesure 26,78 mètres de long et 6,59 mètres de largeur au barrot. Il est construit en fibre de carbone et GRP (polyester en fibres de verre). Il y a quatre cabines et cinq salles de bain à bord (une cabine et une salle de bain sont pour l’équipage), dans un environnement tourné sur le luxe et la détente. Ce yacht peut héberger jusqu’à 8 personnes (plus trois membres du staff), dans un confort otpimal.

Intérieur ou extérieur, tout pousse au farniente et au plaisir

Il y a bien sûr un espace cuisine tout équipé et moderne, une grande salle à manger pour se restaurer et un salon non moins immense, pour se reposer. A propos de quiétude et de déconnection du monde, le pont est fait pour cela. Il y a un espace lounge, pour bronze ou siroter un cocktail, au bar extérieur. Cristiano Ronaldo a ce yacht depuis le début de l’été, selon les informations de nos voisins anglais. Il a aussi été vu à bord du yacht Africa I, d’un registre encore plus luxueux et cher (15 M€ environ), mais il ne lui appartenait pas, le footballeur le louait pour les congés. C’est semble-t-il différent avec cet Azimut Grande. Le Sun parle d’une nouvelle acquisition, quand L’Equipe précise à ce sujet, qu’en contrepartie de visibilité offerte au fabricant, il ne lui aurait rien coûté.