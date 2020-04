Cristiano Ronaldo confine ailleurs. Voici sa nouvelle maison à 2000€ la semaine

Cristiano Ronaldo et les siens ont pris de nouveaux quartiers. Le Correio da Manhã le premier l’a évoqué, avant que le Jornal de Madeira ne confirme cette information. L’attaquant de la Juventus Turin a quitté sa résidence personnelle en ville, à Funchal pour s’installer provisoirement toujours à Madère, mais à Caniçal, dans un petit village centrée sur la pêche. CR7 et sa famille ont loué une grande maison pouvant recevoir jusqu’à 12 personnes.

La maison de confinement de Cristiano Ronaldo en images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 8

Cristiano Ronaldo a déménagé dans une villa de location

Elle compte six chambres et 7,5 salles de bain. Il y a une salle de sport, de grands espaces, une cuisine toute équipée et une salle de jeux avec son billard. Mais c’est d’abord dehors que cette maison réserve tout son charme. Le terrain est spacieux, il y a un espace pour les repas à proximité d’un barbecue. La piscine donne à la résidence un cachet en plus. Avantage non négligeable pour Cristiano Ronaldo, l’accès depuis la maison, menant directement à une plage privative.

Des semaines qui se négocient à près de 2000 € la semaine

Cette maison se loue pour 4 jours minimum, mais il est inscrit sur le site qui la propose, qu’elle est occupée jusqu’au soir du 24 avril. Il faut compter plus ou moins 2 000 euros la semaine complète, selon les périodes de réservation. On vous propose de la visiter en quelques images, via la galerie ci-dessus.