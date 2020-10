Cristiano Ronaldo, en 2 images avec 2 montres à près d’1 M€ chacune

Cristiano Ronaldo a un nouveau style. C’est ce que l’attaquant portugais cherche à nous faire comprendre, par ses dernières images postées sur le réseau Instagram. Il s’y dévoile avec les cheveux raccourcis et même peut-on dire, rasés. Habillé plutôt simplement et sobrement, sur un premier cliché d’un polo rouge et l’autre d’un tee-shirt vert, à manches longues. Mais ce que l’on retient d’abord à Sportune, ce sont les montres qu’il a à son poignet.

Cristiano Ronaldo a un nouveau look. Et de chères montres

Elles sont de deux modèles bien différents, mais d’une valeur financière proche : le million d’euros, plus ou moins. Plus, pour celle signée Franck Muller, version « Cintrée Curvex Tourbillon ». C’est une pièce unique dans le monde qui incorpore plus de 600 diamants en baguettes. Nous l’avions déjà repéré en d’autres occasion sur CR7, notamment lors de sa visite à Lewis Hamilton, au Grand Prix F1 de Monaco, en 2019. Son prix n’est qu’estimation en la circonstance, elle approcherait le million à 1,5 millions d’euros.

Une collection de grade-temps à plusieurs millions d’euros

L’autre est valorisée à près du million d’euros, également. C’est une pièce de la maison horlogère Breguet, avec deux tourbillons rotatifs, qui bougent sous son cadran. Elle compte près de 400 diamants en baguettes au total, dont les plus gros au nombre de 107, sur le cadran et la boucle du bracelet. Cristiano Ronaldo a le goût des belles montres, il porte pour plus de 8 millions d’euros de garde-temps d’exception.