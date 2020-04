David Beckham, bienvenue dans son nouvel appartement à 18M€

Ils ont acheté pour partie d’un club de foot professionnel, puis un stade et désormais un appartement à la hauteur de ce qu’est devenu le couple Beckham en une paire d’année. C’est-à-dire de prestige, à Miami où la famille a ses nouveaux quartiers, dans une résidence imaginée par Zaha Hadid. Au coeur de la One Thousand Museum, sa première tour résidentielle, au 62e et dernier étage que l’ex-footballeur et les siens occupent intégralement.

La famille Beckham a pris ses quartiers à Miami

De cette hauteur, la vue sur Miami et la baie de Biscaye est imprenable. C’est l’un des atouts charmes de cet immense penthouse de cinq chambres, six salles de bain, un vaste salon et une terrasse. La famille dispose de son propre héliport, et en tant que résidents premium, elle pourra profiter à volonté de deux piscines, l’une intérieure l’autre extérieure, d’un spa, ou d’une salle de fitness.

L’appartement le plus cher de la résidence

Moderne et luxueux, le bâtiment est très prisé de quelques fortunes de la région. Il y a 83 appartements, et celui des Beckham qui est estimé à près de 20 millions de dollars (18 M€), est le plus cher du lot.