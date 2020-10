Qui veut de la voiture de Dani Alves aux couleurs du Boca Juniors ?

Dani Alves avait quitté l’Europe pour aller jouer à Sao Paulo, un rêve de toujours, qu’il a pu réaliser l’été dernier. Il l’avait annoncé sur Instagram, même réseau social où il vient de mettre en vente sa voiture, pour le moins spéciale, aux couleurs du Boca Juniors, équipe argentine dont il a toujours été fan. Le latéral brésilien en attendrait 30 000€, pour une voiture plutôt modeste, quand on sait de quoi est fait son garage.

Ce spectaculaire bolide est une mini, presque neuve, avec laquelle il n’a parcouru que 8 000 kilomètres. Un modèle électrique, fait sur-mesure pour le footballeur, et signé d’un autographe sur le siège. Le style ne plaira pas à tout le monde, du fait de la carrosserie entièrement recouverte d’arabesques dorées, sur une couche de peinture bleu royal, les deux couleurs emblématiques du Boca Juniors. Elle devrait, malgré tout, trouver un acheteur parmi les 31,6 millions d’abonnés au compte Instagram de Dani Alves.

Une opération à but humanitaire de la part de l’ancien joueur du PSG

Les 30 000€ demandés par ce dernier, pour s’approprier ce petit bijou, seront reversés à une ONG brésilienne : Gerando Falcoes. L’acheteur contribuera donc à l’aide d’une organisation sociale qui propose des projets sportifs et de culture aux enfants et adolescents des bidonvilles du pays, et la qualification professionnelle pour les jeunes et les adultes. Une grande notoriété sur les réseaux, très bien utilisée par Dani Alves qui n’en est pas à son premier geste généreux pour une cause du genre.