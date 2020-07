F1 – Comment Lewis Hamilton dépense sa fortune

Le cumul de salaires de Lewis Hamilton depuis le début de sa carrière en Formule 1 en 2007 est de 332 millions d’euros. Il est le pilote le mieux payé du paddock depuis de nombreuses années. Hamilton a six titres de champion du monde des pilotes, il est le deuxième pilote au palmarès, derrière Michael Schumacher (7 titres). Avec ce record a porté de main, Hamilton dispose d’un plantureux contrat avec Mercedes AMG F1. Signé en 2016 et prolongé jusqu’en 2020, l’accord a débuté à 32 millions d’euros et augmente de 5 millions à chaque titre de champion du monde. Cette saison 2020 lui vaut 47 millions d’euros (hors évolution Covid-19), selon les estimations pour Sportune du Business Book GP.

A cette somme s’ajoutent des contrats de parrainage, à hauteur de 14 millions d’euros. Parmi les marques qu’il représente figurent Bose, L’Oréal, Petronas, Monster Energy, Police, Puma, Sony, Tommy Hilfiger et Vodafone-USD. Il a lancé une ligne de vêtements, en collaboration avec Tommy Hilfiger, appelée TOMMYXLEWIS.

Un garage estimé à 20 millions d’euros

Avec des revenus et une richesse énorme, le natif de Hertfordshire, en Angleterre, âgé de 35 ans, aime vivre une vie luxueuse. Selon South China Morning Post, il possède beaucoup de voitures, ce qui est attendu d’un pilote de voiture de course professionnel. Dans son garage ? Maybach 6, Ferrari Laferrari Aperta, AMG Project One et Pagani Zonda pour quelques modèles les plus clinquants. Il possède également des motos haut de gamme, telles qu’une Yamaha R1 ou une Ducati Monster 1200.

Moins connu, Hamilton est un amateur de sensations fortes. Il aime le parachutisme qu’il pratique de temps en temps et chaque voyage dans les nuages lui coûte environ 10 000 euros. Il possédait également un jet privé rouge qu’il avait acquis pour 20 millions d’euros. La star de Mercedes le vendra pour 27 millions d’euros, après avoir annoncé un mode de vie plus écologique. Notons qu’Hamilton a révélé qu’il était végétalien depuis 2017.

Des biens immobiliers estimés à plus de 100 millions d’euros

Le sextuple champion du monde de Formule 1 dispose naturellement de biens immobiliers en plusieurs endroits du monde. Il possède des appartements à Genève, en Suisse et à Monaco. De plus, il a acquis un penthouse à New York, prix de 50 millions d’euros. Il a également un manoir de quatre étages à Londres qui a coûté 28 millions d’euros.

Hamilton donne 5 millions par an à des associations

Récemment le pilote a soutenu le mouvement Black Lives Matter et a été à l’initiative de la création d’un programme de diversité pour accéder à la course automobile. Actuellement doté de plus de 3 millions d’euros, le pilote s’est engagé à verser 2 millions d’euros par an dans cette Commission. Ses dons auprès d’associations sont estimés à 5 millions d’euros chaque année.