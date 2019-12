FC Barcelone – Bienvenue dans la maison à 5 M€ de Sergio Busquets

Sergio Busquets a les deux pieds solidement ancrés en Catalogne. Le natif de Sabadell en banlieue de Barcelone, porte les couleurs blaugrana de son club, depuis la fin de sa formation et il n’est pas ou plus prévu qu’il parte, maintenant qu’il a 31 ans. Au moins jusqu’au terme de son contrat fixé en 2023. Quand il n’est pas sur les pelouses de football, le milieu de terrain international coule des jours heureux dans son immense maison. Située sur un domaine de 2 400 m2, à Botigues de Sitges.

Sergio Busquets vit en bord de plage non loin de chez Messi

C’est-à-dire non loin de la cossue région de Castelldefels, où plusieurs footballeurs (dont Lionel Messi et Luis Suarez) ont leur quartiers. D’après la presse espagnole, Sergio Busquets a fait il y a quelques années, l’acquisition de trois parcelles de terrain, de 800 m2 chacune, pour un montant estimé à 1,8 millions d’euros. il a ensuite entrepris des travaux pour construire l’immense maison moderne (sur au moins deux bâtiments distincts, dont un à trois étages), que l’on peut voir d’extérieur à l’image, dans la séquence ci-dessus.

Le joueur du FC Barcelone aurait investi 5 M€ pour sa grande maison

Elle donne directement sur la mer, sa façade est en pierre blanche, comme beaucoup des demeures de la région ou d’ailleurs en Espagne. La maison de Sergio Busquets, son épouse Elena et leurs deux enfants, Enzo et Levi est protégée par de grands murs, pour notamment cacher l’immense jardin, qui offre aux deux bambins un parfait terrain de jeu et d’exploration. De l’autre côté des Pyrénées, il se dit que le joueur du FC Barcelone aurait investi près de 5 millions d’euros pour construire son luxueux écrin.