FC Barcelone – Braithwaite développe aussi des maisons intelligentes

Non content de toucher au Graal de sa vie sportive, en ayant rejoint le FC Barcelone en février comme « joker médical », recruté jusqu’en 2024, Martin Braithwaite est un jeune entrepreneur en pleine ascension. Tel que le rapporte le magazine Forbes, l’attaquant danois collabore avec son oncle, Philip Michael, un homme d’affaire et un auteur à succès, dans le milieu de l’immobilier.

Martin Braithwaite et son oncle développent des logements high tech

Ensemble, ils ont lancé la construction d’un logement intelligent, dans la ville de Philadelphie, aux Etats-Unis. L’opération est baptisée « The Temple », elle devait initialement s’achever en novembre 2020 pour la phase une, avant que le Coronavirus ne plonge la planète en sommeil. Elle prévoit la construction de logements pour les étudiants de l’université temple, à haute valeur technologique. Avec l’intelligence artificielle pour concierge, des locations en réalité virtuelle… ou un système de reconnaissance faciale, très pratique pour tous ceux qui perdent les clés en soirées.

L’attaquant du FC Barcelone est un homme en réussite professionnelle

« C’est mon rêve ému d’étudiant, construit pour la génération Z », détaille Philip Michael, cité par Forbes. « Le processus de location, de recherche de locataires et de fins de séjour est dépassé. Nous cherchons à le rendre plus fluide et virtuel, tout comme le sont Tinder et Uber, pour les rencontres ou les transports. » Le concept vise par ailleurs, à rendre ces logements financièrement plus abordables, pour les étudiants souvent sans ressources. Martin Braithwaite et Philip Michael ont d’autres projets immobiliers en commun. A 28 ans, la retraite n’est pas pour encore, mais l’attaquant du Barça doit avoir une sérieuse idée de ce que sera sa deuxième vie professionnelle. Manifestement, elle est bien entamée.