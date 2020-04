FC Barcelone – Le total look « journal papier » à 2300€ de Samuel Umtiti

Samuel Umtiti cultive l’élégance. Le défenseur des Bleus et du FC Barcelone est un joueur toujours tiré à quatre épingles et qui le montre sur ses réseaux sociaux. Naturellement imprégné de la mode, et de ses formes d’excentricités, l’ancien lyonnais ose plus que l’ordinaire, des looks pas évident à assumer pour n’importe qui. Là encore, sur son image postée ce wee-end sur Instagram. Avec une simple légende : « Newspaper ».

Samuel Umtiti pose dans un ensemble qu’il intitule « newspaper »

Soit, pour ceux qui ignorent tout de la langue de Molière, la traduction de « journal ». Car c’est l’idée de l’association portée par le joueur du Barça. Un combo, pantalon plus chaussettes plus bottines à plus de 2300 euros, intégralement signé de la maison Dior. Dans le détail des pièces, le « jean slim en coton blanc à imprimé journaux Dior et Daniel Arsham » est le plus cher, vendu en ligne par la marque à 1480 euros.

Un total look signé Dior pour le défenseur du FC Barcelone

Samuel Umtiti pouvait l’accompagner du tee-shirt assorti, à 820 euros, il a préféré les chaussettes de la même inspiration de journal papier, à 230 euros la paire. A ce prix, mieux vaut les montrer, Umtiti a donc fait le choix avisé de les accompagner d’une paire de bottines en gommes transparentes, à plus de 600 euros. Umtiti s’en tire bien, avec une certaine classe, mais ses proches et d’autres de sa communauté s’en amusent sur les réseaux sociaux. Ne porte pas l’actu du jour sur lui, qui le veut !