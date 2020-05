FC Barcelone – Rakitic et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Ivan Rakitic ne cache pas un intérêt réel pour l’automobile et ce que le secteur produit de mieux. C’est donc en connaisseur qu’il choisit ses modèles, il lui arrive même d’en parler, dans des lives organisés pendant ce confinement. Le milieu du FC Barcelone assume et pose régulièrement sur les réseaux sociaux, avec certains de ses bolides. En ce moment, il en pince pour un étrange véhicule du fabricant Polaris, spécialiste des motoneiges et des engins pour tous les terrains.

Les voitures d'Ivan Rakitic : un Polaris pour les balades au soleil ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 4

Du Polaris à l’i8, Ivan Rakitic touche à tout

Il a sinon une i8, le coupé hybride signé du constructeur allemand, BMW. La sienne et blanche et comme la plupart sinon toutes ses voitures, elle lui a été fournie par Alex Ortiz, un ancien footballeur devenu concessionnaire pour gens fortunés, avec lequel Ivan Rakitic a sympathisé depuis maintenant six ans qu’il est à Barcelone, et presque dix en Espagne. Dans un entretien à Sport, en 2015, Alex Ortiz disait avoir vendu une Rolls Royce Phantom à 500 000 euros, pour voiture la plus chère. Et devinez à qui ? le vice-champion du monde croate, bien sûr.

Le milieu du FC Barcelone a une Rolls Royce Phantom

Plus récemment, le joueur du Barça et son camarade concessionnaire ont posé, bras dessus bras dessous, devant une McLaren 570GT bleue ciel à 200 000 euros, sans que l’on ne sache réellement si les deux hommes venaient de conclure l’affaire. Par ailleurs, depuis la fin du partenariat du Barça avec la marque aux anneaux, le Croate n’a plus d’Audi en prêt, pour assurer ses déplacements du quotidien. Il a eu pour dernier modèle un Q8 50 TDI, jusqu’à l’été dernier.