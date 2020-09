Griezmann investit 150 k€ pour deux pépites des champs de course

Antoine Griezmann étend ses activités extra-football. Il y a d’un côté le e-sport et sa team Grizi associé à son frère et il y a, d’un autre, la passion des chevaux de course et l’envie de se faire un palmarès (aussi), dans ce domaine. Le champion du monde français s’en donne les moyens, tel que le rapporte Ouest France, il vient d’investir la coquette somme de 307 000 euros, dans l’achat de quatre trotteurs, à l’occasion d’une vente, organisée en ce mois de septembre à Deauville.

Des fils de bold Eagle et Ready Cash

Sur les quatre yearling, deux sont des descendants d’illustres champions, doubles vainqueurs l’un et l’autre du prestigieux Grand Prix d’Amérique à Vincennes : Bold Eagle (vainqueur en 2016 et 2017) et surtout Ready Cash son géniteur et celui d’autres champions à la suite de ses propres succès en 2011 et 2012. Pour ces pépites en devenir aux noms respectifs, Jesolo de Lou et Joao de Vande, Antoine Griezmann a investi 40 000 et 110 000 euros.

Dix chevaux de courses pour Antoine Griezmann

Antoine Griezmann est devenu propriétaire en 2017 et depuis, sa passion a pris de l’essor. Il collabore avec l’entraîneur Mickaël Cormy, qui a ses écuries dans la Loire. Encore un trotteur de plus, et Antoine Griezmann aura l’équivalent d’une toute une équipe de football. Selon le quotidien régional, il en possède présentement dix.