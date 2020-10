Ibrahimovic s’offre ce gros cadeau à 200 000€ pour ses 39 ans

Zlatan Ibrahimovic est fidèle à l’adage, d’être « jamais mieux servi que par (lui) même ». Parfois individualiste dans un monde collectif, le Suédois l’est sur les cadeaux de ses anniversaires. Ou alors cherche-t-il à nous le faire croire, avec le post publié sur ses réseaux sociaux. Il y a un an pile, il investissait près de 2 millions d’euros pour une Ferrari Monza. Cette année, pour ses 39 ans, il a fait – légèrement – plus sobre.

Ibrahimovic poste l’image de son dernier joujou à 200 000€

C’est encore une voiture que l’ancien du PSG s’est offert, mais un modèle dix fois moins cher, du constructeur allemand, Porsche. « Happy Birthday to Zlatan », écrit le joueur en légende accompagnant l’image d’une 911 Targa 4S Heritage Design Edition, prise de haut. Cette déclinaison nouvelle de la 911 culte, développe 450 chevaux sous le capot. Le bolide dépasse ainsi les 300 km/h en vitesse de pointe, et elle affole le compteur avec un 0 à 100 km/h dévoré en 3,8 secondes. Il vaut près de 200 000 euros, plus ou moins selon les options choisies.

Joyeux anniversaire Zlatan, qui a 39 ans depuis samedi

Ce n’est ni la première voiture de la marque allemande, ni une variante de la 911 que Zlatan Ibrahimovic a acquis. Quelques années en arrière, on l’a vu au volant d’une Porsche GT2RS, encore plus rapide, puissante et véloce. Zlatan Ibrahimovic est né le 3 octobre 1981, c’était hier ce samedi, son anniversaire.