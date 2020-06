Juventus – Les bolides des joueurs de la Juve. Qui a les plus dingues ?

Nous avons déjà souvent évoqué les voitures de Cristiano Ronaldo. Son garage se chiffre en millions d’euros, rien qu’avec ses modèles signés Bugatti. Le Portugais n’a de concurrence de personne dans le foot à ce niveau, dans un récent entretien accordé au journaliste Piers Morgan, il révélait posséder près d’une vingtaine de voitures personnelles. Lui mis à part, les joueurs de la Juventus Turin soutiennent parfois la comparaison, sur le parking.

Cristiano Ronaldo n’a pas d’égal sur les voitures mais il a de la concurrence

Notamment Miralem Pjanic, propriétaire d’une Mercedes SLS AMG GT avec ses portes en papillon, mais à l’heure actuelle, une plus monstrueuse Ferrari 458 Pista spider à plus de 350 000 euros. En gris, un classique pour n’importe quelle voiture, un peu moins sur la marque italienne. S’il n’est pas rare de croiser des Ferrari sur le parking des plus grands clubs d’Europe, à la Juve c’est presque recommandé, puisque le Cheval cabré a pour principal actionnaire le groupe EXOR de la famille Agnelli. La même qui contrôle le club turinois.

Bonucci le caméléon sur le parking de la Juventus Turin

Leonardo Bonucci l’a parfaitement compris. Le défenseur alterne tantôt avec une modeste Fiat 500 (autre marque à la propriété du groupe), à une quinzaine de milliers d’euros, avec une clinquante Ferrari F12 Berlinetta, à près de 300 000 euros. Sami Khedira un peu moins, il assume de rouler avec le constructeur rival, Porsche. En Panamera, noir. Le milieu de terrain allemand a une bonne excuse, il est l’ambassadeur d’un programme soutien à de jeunes talents de tous sports, en partenariat avec Porsche.

Khedira joue le mouton noir et Adrien Rabiot le « fayot »

Au jour de la reprise des entraînements collectifs, après presque deux mois de confinement, les joueurs de la Juventus avaient sinon majoritairement, une Jeep modèle Renegade prêtée par le sponsor premium du club. C’était notamment le cas de Paulo Dybala, Matthijs de Ligt, ou du milieu de terrain français, Adrien Rabiot.